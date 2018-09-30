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Илья Яббаров утверждает, что не избивал подавшую на него в суд Дарью Осенкову

Несколько дней назад Ольга Бузова на Лобном месте заявила о том, что участник телепроекта «Дом-2» Илья Яббаров должен отправиться на Остров любви, дабы не раздражать своим присутствием Алену Савкину и дать ей возможность спокойно выносить и родить здорового ребенка, заявив, что в противном случае он покинет периметр навсегда.

Илья Яббаров утверждает, что не избивал подавшую на него в суд Дарью Осенкову


Требование ведущей молодой человек не выполнил, объяснив это тем, что его не выпустили из страны из-за имеющихся долгов. И зрители думали, что Илью действительно отправят за ворота, но редакторы решили оставить его и не прогадали, ведь тот начал творить такое, что рейтинги их шоу значительно увеличились.

Все дело в том, что во время последнего выпуска шоу «Бородина против Бузовой» в студию вновь приходила Дарья Осенкова, которая рассказала, что после аэропорта Яббаров приехал к ней и у них произошло «волшебство». Она даже согласилась пройти полиграф, дабы доказать измену парня Маргарите Ларченко.

Саратовский шансонье не стал терпеть очередную ложь из уст Даши, которая однажды уже разрушила его отношения с Аленой Савкиной и накинулся на девушку прямо в студии, нанеся ей увечья, после чего та сняла побои и подала на него в суд.

Илья Яббаров утверждает, что не избивал подавшую на него в суд Дарью Осенкову


Более того, бывшая участница телестройки выложила в Сеть фотографии с травмами, которые остались после встречи с Ильей, а также сообщила, что врачи диагностировал у нее сотрясение мозга, поэтому молодому человеку не избежать наказания.

Что касается самого Яббарова, то он утверждает, что не бил Осенкову по лицу, а всего лишь обошелся легким подзатыльником, который она заслужила, ведь оклеветала его на всю страну. Он считает, что экс-возлюбленная просто пиарится на нем и хочет разрушить те отношения, что удалось построить с Ритой Ларченко, однако ему не понятно, зачем она это делает.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:18

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