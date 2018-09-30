Илья Яббаров утверждает, что не избивал подавшую на него в суд Дарью Осенкову

Требование ведущей молодой человек не выполнил, объяснив это тем, что его не выпустили из страны из-за имеющихся долгов. И зрители думали, что Илью действительно отправят за ворота, но редакторы решили оставить его и не прогадали, ведь тот начал творить такое, что рейтинги их шоу значительно увеличились.Все дело в том, что во время последнего выпуска шоу «Бородина против Бузовой» в студию вновь приходила Дарья Осенкова, которая рассказала, что после аэропорта Яббаров приехал к ней и у них произошло «волшебство». Она даже согласилась пройти полиграф, дабы доказать измену парня Маргарите Ларченко.Саратовский шансонье не стал терпеть очередную ложь из уст Даши, которая однажды уже разрушила его отношения с Аленой Савкиной и накинулся на девушку прямо в студии, нанеся ей увечья, после чего та сняла побои и подала на него в суд.Более того, бывшая участница телестройки выложила в Сеть фотографии с травмами, которые остались после встречи с Ильей, а также сообщила, что врачи диагностировал у нее сотрясение мозга, поэтому молодому человеку не избежать наказания.Что касается самого Яббарова, то он утверждает, что не бил Осенкову по лицу, а всего лишь обошелся легким подзатыльником, который она заслужила, ведь оклеветала его на всю страну. Он считает, что экс-возлюбленная просто пиарится на нем и хочет разрушить те отношения, что удалось построить с Ритой Ларченко, однако ему не понятно, зачем она это делает.