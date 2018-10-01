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Полина Гагарина удивила подписчиков своим нарядом и "вожжами" на ребенке

Полина Гагарина в своем микроблоге выложила фото, сделанное во время прогулки с дочерью. Поклонники выразили недовольство нарядом звезды, а также специальным приспособлением на ребенке.

Полина Гагарина удивила подписчиков своим нарядом и "вожжами" на ребенке


Певица достаточно редко располагает временем на личную жизнь, в связи с чем периоды, которые она проводит с дочерью и мужем, весьма ограничены. Это и вызвало бурное обсуждение последнего фото в блоге. Певица, одетая во все теплое, идет с ребенком по улице, при этом одежда матери, по мнению подписчиков, совершенно не сочетается. Обычно Гагарина одевается в модные наряды, а на прогулке позволила себе выглядеть как обыкновенная женщина, что и стало причиной начала споров фанатов.

В какой-то момент один из подписчиков обратил внимание на специальное приспособление на ребенке. Как оказалось, это “вожжи”, предназначение которых – не дать ребенку упасть во время ходьбы. Ремни, из которых они и состоят, позволяют успеть поймать ребенка, что упрощает обучение ходьбе. Некоторые подписчики восприняли “вожжи” как некий “поводок”, негодуя относительно его использования на ребенке.


 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 06:01

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