Полина Гагарина удивила подписчиков своим нарядом и "вожжами" на ребенке

Певица достаточно редко располагает временем на личную жизнь, в связи с чем периоды, которые она проводит с дочерью и мужем, весьма ограничены. Это и вызвало бурное обсуждение последнего фото в блоге. Певица, одетая во все теплое, идет с ребенком по улице, при этом одежда матери, по мнению подписчиков, совершенно не сочетается. Обычно Гагарина одевается в модные наряды, а на прогулке позволила себе выглядеть как обыкновенная женщина, что и стало причиной начала споров фанатов.В какой-то момент один из подписчиков обратил внимание на специальное приспособление на ребенке. Как оказалось, это “вожжи”, предназначение которых – не дать ребенку упасть во время ходьбы. Ремни, из которых они и состоят, позволяют успеть поймать ребенка, что упрощает обучение ходьбе. Некоторые подписчики восприняли “вожжи” как некий “поводок”, негодуя относительно его использования на ребенке.