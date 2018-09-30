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Сергей Пынзарь построит звукозаписывающую студию для рэпера Гуфа

Ни для кого не секрет, что бывшие участники телепроекта «Дом-2» Сергей и Дарья Пынзарь уже длительное время живут на две страны. Девушка практически все время находится вместе с детьми в турецком городе Алания, где у них есть собственная вилла, а молодой человек продолжает жить в Москве, так как не может оставить свой строительный бизнес без присмотра.

Сергей Пынзарь построит звукозаписывающую студию для рэпера Гуфа


Стоит отметить, что Даша уже получила вид на жительство, а также отправила старшего сына Артема в русскоязычный первый класс в Турции. Кроме того, совсем скоро и младший Давид начнет ходить в местный детский сад.

Из этого можно сделать вывод, что экс-звезда реалити-шоу не планирует возвращаться на ПМЖ в столицу и от этого у многочисленных пользователей Сети возникает недоумение, ведь это значит, что глава семейства так и будет всю жизнь летать из страны в страну, дабы повидать своих родных.

Некоторые уверены, что если супруги действительно будут жить на расстоянии, то их брак распадется, так как Сергею уже приписывают измены. Мужчину видели в ресторане с неизвестной привлекательной женщиной и вполне возможно, что она является его любовницей.

Сергей Пынзарь построит звукозаписывающую студию для рэпера Гуфа


Впрочем, сам Пынзарь слухи о наличии новой избранницы никак не комментирует. Сейчас его дела в строительной компании пошли вверх, и он никак не может оставить ее. Так, к примеру, несколько дней назад стало известно, что бывший герой телестройки получил заказ от популярного рэпера Гуфа, который вдруг захотел иметь собственную звукозаписывающую студию.

Более того, в Сети уже появилось изображение проекта, которого Сергей будет придерживаться при строительстве, поэтому в ближайшие несколько месяцев он действительно будет занят, а его визиты в Аланию станут очень редкими.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:10

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