Григорий Лепс приобрел автомобиль за семь млн рублей

Григории Лепс получает удовольствие от вождения автомобиля, а тем более, если в его салоне комфортно. Поэтому он недавно стал обладателем внедорожника LX 570. Продавец, заключивший с Лепсом сделку купли-продажи, рассказал, что его клиент руководствовался выбором в пользу комфортного и надежного управления. Данная модель подойдет для путешествий большой семьей, также в ней установлена система климат контроля и внешние камеры для лучшего обозрения.Дорогие и комфортные автомобили не единственное, на что артист готов потратить крупно сумму денег, оказывается, у него есть целая коллекция дорогих и редких икон. Лепс покупает их у коллекционеров всего мира. А недавно прошло открытие собственной выставки икон певца, которую может посетить каждый желающий.