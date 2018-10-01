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Григорий Лепс приобрел автомобиль за семь млн рублей

Знаменитый певец Григорий Лепс не так давно приобрел новый автомобиль в одном из Московских автосалонах. Выбор артиста упал на модель от Lexus Division LX 570.

Григорий Лепс приобрел автомобиль за семь млн рублей


Григории Лепс получает удовольствие от вождения автомобиля, а тем более, если в его салоне комфортно. Поэтому он недавно стал обладателем внедорожника LX 570. Продавец, заключивший с Лепсом сделку купли-продажи, рассказал, что его клиент руководствовался выбором в пользу комфортного и надежного управления. Данная модель подойдет для путешествий большой семьей, также в ней установлена система климат контроля и внешние камеры для лучшего обозрения.

Дорогие и комфортные автомобили не единственное, на что артист готов потратить крупно сумму денег, оказывается, у него есть целая коллекция дорогих и редких икон. Лепс покупает их у коллекционеров всего мира. А недавно прошло открытие собственной выставки икон певца, которую может посетить каждый желающий.


 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 05:01

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