Новое поколение BMW X6 появится уже в следующем году

Тестируют автомобиль в условиях улиц Мюнхена. Моделью сохраняются главные индивидуальные черты, все указывает на то, что кардинальных изменений ожидать не стоит. Как свидетельствуют снимки, получит модель более выпуклую радиаторную решетку, конструктивно не соприкасающуюся с оптикой.Задние фонари у машины стали гораздо уже, при этом противотуманные полностью отсутствуют. Модель будет дополнительно представлена в спортивной М-версии.