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Новое поколение BMW X6 появится уже в следующем году

Компания BMW совсем недавно обновила модель X5. Только производитель на этом не решил останавливаться, инженеры начали работать над моделью нового BMW X6, презентация новинки состоится в следующем году, но уже замечен на испытаниях тестовый прототип авто.

Новое поколение BMW X6 появится уже в следующем году


Тестируют автомобиль в условиях улиц Мюнхена. Моделью сохраняются главные индивидуальные черты, все указывает на то, что кардинальных изменений ожидать не стоит. Как свидетельствуют снимки, получит модель более выпуклую радиаторную решетку, конструктивно не соприкасающуюся с оптикой.

Задние фонари у машины стали гораздо уже, при этом противотуманные полностью отсутствуют. Модель будет дополнительно представлена в спортивной М-версии.


 
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 04:31

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