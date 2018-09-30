Опубликован ТОП лучших смартфонов класса люкс в сентябре

Новинка Honor 8X Max продается в двух вариациях, 4/64 Гб и 4/128 со стоимостью 219 и 263$ соответственно. Отличается тонкими рамками , чрезвычайно высоким качеством звучания динамиков, а также мощным аккумулятором на 5000 мАч. Mate 20 Lite от Huawei представляет собой пример безрамочного дизайна, обладает четырьмя камерами с функцией ИИ, а стоит порядка 450$. iPhone XR вышел в трех вариациях, стоимость которых варьируется от 65 до 78 тысяч рублей. Обладает ультрасовременным чипом, стереодинамиками и защитой от влаги. iPhone XS, будучи одним из самых больших гаджетов авторства Apple доступен для покупки по цене от 88 до 128 тысяч рублей. Оснащен самым большим монитором среди смартфонов в истории брэнда.Meizu 16 X будет обладать дактилоскопическим датчиком в дисплее, что характерно, этот датчик у Samsung Galaxy A2 располагается сбоку, а сзади тройная камера. Xiaomi Mi8 Lite продается с двойной камерой и прозрачной задней панелью, а новинка от Vivo, V11 обладает мощным процессором, светосильной камерой и стоит порядка 30 тысяч рублей. Замыкает список ZTE Nubia Z18 с четырьмя антеннами, ориентировочная стоимость которого составляет 410-480$.