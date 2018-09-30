АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Астрономы: Адронный коллайдер может «сжать Землю до 100 метров»
EUR 76.23 USD 65.59
Курс валют на 29.09.2018

Опубликован ТОП лучших смартфонов класса люкс в сентябре

Составлен список новинок на рынке смартфонов. Устройства, вышедшие в продажу в сентябре, относятся к классу люкс и, не смотря на достаточно узкий клиентский сегмент, пользуются определенным спросом.

Опубликован ТОП лучших смартфонов класса люкс в сентябре


Новинка Honor 8X Max продается в двух вариациях, 4/64 Гб и 4/128 со стоимостью 219 и 263$ соответственно. Отличается тонкими рамками , чрезвычайно высоким качеством звучания динамиков, а также мощным аккумулятором на 5000 мАч. Mate 20 Lite от Huawei представляет собой пример безрамочного дизайна, обладает четырьмя камерами с функцией ИИ, а стоит порядка 450$. iPhone XR вышел в трех вариациях, стоимость которых варьируется от 65 до 78 тысяч рублей. Обладает ультрасовременным чипом, стереодинамиками и защитой от влаги. iPhone XS, будучи одним из самых больших гаджетов авторства Apple доступен для покупки по цене от 88 до 128 тысяч рублей. Оснащен самым большим монитором среди смартфонов в истории брэнда.

Meizu 16 X будет обладать дактилоскопическим датчиком в дисплее, что характерно, этот датчик у Samsung Galaxy A2 располагается сбоку, а сзади тройная камера. Xiaomi Mi8 Lite продается с двойной камерой и прозрачной задней панелью, а новинка от Vivo, V11 обладает мощным процессором, светосильной камерой и стоит порядка 30 тысяч рублей. Замыкает список ZTE Nubia Z18 с четырьмя антеннами, ориентировочная стоимость которого составляет 410-480$.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Гобозов подтвердил информацию о том,
В Нижегородской области подешевели капуста,
«Все его цыганские цацки при нем, что я могла
Анну Седокову унизили и довели до слез на концерте
Опубликован ТОП лучших смартфонов класса люкс в
Илья Яббаров утверждает, что не избивал подавшую
Сергей Пынзарь построит звукозаписывающую студию
«Мы превратились для нее в обслуживающий
Астрономы: Адронный коллайдер может «сжать Землю
Lego создала конструкторы для взрослых
Учёные: Летучие мыши являются переносчиками
«А кто, если не моя жена?»: Дмитрий Дмитренко
Бывший муж Людмилы Гурченко пианист Константин
Фанаты призывают Викторию Романец задуматься над
Эксперты опубликовали ТОП самых брутальных
Алексей Безус готов на полиграфе рассказать об
Ученые определили влияние табачного дыма на
Эксперты: Фронтальная камера iPhone XS
Сергей Шнуров рассказал об отношениях с детьми
Екатерина Колисниченко кардинально сменила свой
Зрители «Дома-2» считают, Ольга Орлова специально
Иван Барзиков сравнил Дмитрия Дмитренко с Ольгой
Валерия Фрост познакомилась с влиятельными
Рай или болезнь: Эксперты рассказали, к чему
LG готовит к выпуску "умные" часы LG Watch W7 на
В Нью-Йорке на неделе моды представили прототип
Астрофизики предложили новую модель поиска
В Екатеринбурге «ВАЗ» сбил насмерть пьяную девушку
Разозленный слухами о молодой любовнице Евгений
Степан Меньщиков вернется на телепроект «Дом-2»
Просмотреть все новости