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Эксперты рассказали правила для покупки хорошего автомобиля с пробегом

На сегодняшний день покупкой подержанного» автомобиля никого не удивить, однако авторынок буквально кишит недобросовестными продавцами. В данной статье мы расскажем несколько основных правил, которыми нужно руководствоваться при выборе автомобиля б/у.

Эксперты рассказали правила для покупки хорошего автомобиля с пробегом


Самый главный момент, на который нужно обратить внимание это цена и уровневый сегмент автомобиля. Если вам пытаются продать BMW по подозрительно низкой цене, то стоит обойти такого продавца стороной. Нужно понимать, что авто подобного уровня очень дорогое в техобслуживании, и вероятнее всего, предыдущие владельцы (а их могло быть много) не имели финансовой возможности дать своему автомобилю достойный ремонт и уход. Прежде чем идти на авторынок с целью купить автомобиль б/у, нужно подготовить себя к тому, что замена некоторых расходных запчастей и ремонт все же предстоит. По этому, необходимо иметь про запас некоторую сумму денег, чтобы подобные процедуры не застали врасплох.

Если с выбором понравившегося автомобиля определились, то пора преступить к тщательному осмотру «начинки», но самое важное, следует изучить «слабые» места данной марки, чтобы было понятно, куда именно заглядывать и где искать недостатки. Вооружившись перчатками, чистой тряпкой и фонариком нужно просмотреть все заводские клеммы, а номера кузова стоит сравнить с данными в паспорте автомобиля (ПТС). Убедитесь, что перед вами действительно хозяин транспортного средства, также загляните на портал ГИБДД для проверки на предмет ДТП, штрафы и другие нарушения. Если проблем нет, то уверенно отправляйтесь на заранее выбранный автосервис, чтобы все проверить. После чего можно смело приступать к оформлению купли-продажи.

И еще несколько советов: предупреждайте продавца, что проверять автомобиль вы будите долго, чтобы он вас не подгонял; оставляйте за собой выбор места, где будет проводиться осмотр (хороший вариант на парковке у большого торгового центра); просите пробный «обкат».

И самый важный момент, на который стоит обратить внимание, это заманчивая цена. Нужно понимать, что действительно ухоженный и хороший автомобиль не продают за бесценок, даже друзьям и родственникам. Если цена оказалась ниже, чем на всем авторынке, то скорее всего перед вами недобросовестный продавец, который хочет продать вам автомобиль с большими проблемами под капотом.


 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 06:41

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