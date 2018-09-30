«А кто, если не моя жена?»: Дмитрий Дмитренко уверен в победе Ольги Рапунцель в конкурсе «Человек года»

«Мы отличаемся тем, что я полностью поменял отношение к своей жене, к ребенку. Когда-то у меня была ситуация, когда мы с женой чуть не разошлись, но я не потерял ее. Прошло время, я недавно даже Бузовой сказал, что это не «ДОМ-2» нас помирил, а мы сами захотели помириться. В отношениях нужно договариваться, а Тата и Валера, например, не могут договориться», - заявил Дима в своем недавнем интервью.

«А кто, если не моя жена? Я в себя верю, но везде есть только один победитель, и приз не может поделиться. Мне бы хотелось победить и большой приз посвятить семье — родителям и дочери. Этот год для меня знаменательный, я сохранил отношения и поменял их. У нас нет таких ссор, как раньше», - подытожил участник.

Впрочем, и сейчас, несмотря на высокую конкуренцию, супруги считают, что по-настоящему лишь они достойны победы.Также молодой человек отметил, что в случае успеха посвятит свою победу дочери, однако в своих силах он уверен не так сильно, чем в силах жены. Дмитренко уверен, что Оля – главный претендент на квартиру, поскольку она, как и Ольга Бузова, принимает все близко к сердцу и многое пропускает через себя. Кроме того, девушка много лет живет на проекте, построила крепкую семью и родила ребенка.