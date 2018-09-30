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Анну Седокову унизили и довели до слез на концерте

На своей странице в Instagram экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова рассказала, как ее унизили на частном концерте богатые поклонники. Это выступление она назвала худшим в своей карьере.

Анну Седокову унизили и довели до слез на концерте


Она написала, что во время ее выступления гости сидели и ели шашлык и своим поведением показывали, что артист клоун, который должен их развлекать, поскольку они сильно устали. После выступления Седокова пролежала час в кровати в номере и рыдала. Ей хотелось побыстрее принять душ и смыть с себя весь негатив. Перед выступлением она очень долго готовилась, оставила дома тех, кого любит, молишь Бога об удачном выступлении, но в зале встречаешь людей, которые не считают выступающего человеком. Однако артист должен показать свой профессионализм и сделать все, чтобы гости получили удовольствие.

Исполнитель старается, шутит, поет, а создается ощущение, что зрителям все равно. «Ты просто очередной клоун, который пришёл их развлечь в этот очередной скучный день в их жизни», - написала Седокова. Она отметила, что мечтает о том дне, когда у нее не будет необходимости выступать за деньги перед такой публикой, а должна это делать из-за своих родных и близких. Несмотря на то, что команда попыталась ее успокоить, она никак не может отойти от того случая. Тем более, что она выходит на сцену, чтобы сделать людей счастливее. Анна Седокова в завершение поста пообещала собраться и стать лучше и успешнее, чтобы больше не оказываться в таком аду.

В комментариях пользователи поддержали исполнительницу и рассказывали свои истории того, как к ним относились как к людям второго сорта. Пост за 15 часов набрал более 110 отметок «Нравится» и почти 3 тысячи комментариев.


 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:42

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