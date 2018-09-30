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Фанаты призывают Викторию Романец задуматься над тем, тот ли мужчина находится рядом с ней

Несколько дней назад бывшие участники телепроекта «Дом-2» Виктория Романец и Антон Гусев, которые находились на грани развода, но все же сумели помириться, отправились в Испанию, а точнее на Ибицу, где собрались все менеджеры сетевой фирмы NL.

Фанаты призывают Викторию Романец задуматься над тем, тот ли мужчина находится рядом с ней


И буквально вчера в Сети появился снимок якобы грязных ног девушки, которая не постеснялась продемонстрировать их в самолете во время перелета.

Далеко не все поклонники поверили в то, что Вика действительно могла запустить себя до такой степени и решили, что это недоброжелатели смеются над ней таким образом. Однако они призвали свою любимицу не накидываться на хейтеров с критикой, а задуматься, кто именно дал им повод шутить о ее ногах, заявляя на всю страну о дурно пахнущих ногах возлюбленной и хлюпанье интимного места.

Фанаты призывают Викторию Романец задуматься над тем, тот ли мужчина находится рядом с ней


Речь идет о нынешнем супруге экс-звезды телестройки, Антоне Гусеве. Фанаты посоветовали Романец подумать над тем, тот ли мужчина находится рядом с ней, если он позволяет себе так высказываться в ее адрес, а также порождает насмешки антифанатов и даже поощряет их, ведь он никак не заступается за нее перед публикой.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:01

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