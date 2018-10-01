Эксперты: Mercedes EQC станет одной из самых ожидаемых новинок автосалона в Париже

Отмечается, что нынешнее мероприятие не будет таким грандиозным, как в предыдущем году. Однако производители подготовили ряд интересных моделей. В первую очередь, это касается представителей немецкого автопрома. Широко представят свои новинки Audi, BMW и Mercedes.Среди электрокаров наиболее ожидаемым станет Audi e-tron и Mercedes EQC. Последняя модель будет оснащена двумя электромоторами, суммарная мощность которых составляет 408 лошадиных сил. Емкость аккумуляторов составляет 85 кВт/ч, на одном заряде автомобиль сможет проехать 450 километров. До скорости 100 километров в час модель разгонится за 5,1 секунды, а максимальная ограничена 180 километров в час.