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Эксперты: Mercedes EQC станет одной из самых ожидаемых новинок автосалона в Париже

Эксперты автомобильной индустрии анонсировали серийные новинки автосалона в Париже. Мотор шоу во французской столице откроет свои двери уже в начале октября, а одной из самых ожидаемых новинок станет электрокар Mercedes EQC.

Эксперты: Mercedes EQC станет одной из самых ожидаемых новинок автосалона в Париже


Отмечается, что нынешнее мероприятие не будет таким грандиозным, как в предыдущем году. Однако производители подготовили ряд интересных моделей. В первую очередь, это касается представителей немецкого автопрома. Широко представят свои новинки Audi, BMW и Mercedes.

Среди электрокаров наиболее ожидаемым станет Audi e-tron и Mercedes EQC. Последняя модель будет оснащена двумя электромоторами, суммарная мощность которых составляет 408 лошадиных сил. Емкость аккумуляторов составляет 85 кВт/ч, на одном заряде автомобиль сможет проехать 450 километров. До скорости 100 километров в час модель разгонится за 5,1 секунды, а максимальная ограничена 180 километров в час.


 
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Авто / Главные новости
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 02:31

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