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Обнаженная Селена Уильямс спела песню в поддержду борьбы с раком груди

Серена Уильямс, знаменитая теннисистка, будучи обнаженной, исполнила песню в рамках проекта Touch Myself. Проект посвящен поддержке людей, страдающих раком груди.

Обнаженная Селена Уильямс спела песню в поддержду борьбы с раком груди


Уильямс спела песню с одноименным названием и снялась в клипе. Видеоряд демонстрирует спортсменку обнаженной, свою грудь она прикрывает руками. Серена Уильямс продемонстрировала мастерство пения, при этом, не являясь профессионалом в этой области. Будучи мастером тенниса мирового класса, она остается женственной, что и было показано в клипе. Стоит также отметить, что Уильямс часто занимается благотворительностью. Среди ее заслуг спонсирование двух школ в Кении, а также неоднократные выплаты стипендий студентам некоторых колледжей. Фонд Силены Уильямс, кроме прочего, спонсирует строительство и других школ, принимает участие во множестве благотворительных акций за пределами родины спортсменки.



Участие в проекте Touch Myself, является очередной благотворительной акцией теннисистки. После исполнения песни обнаженной звездой, появляется надпись “напоминание о здоровье груди”.


 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 03:01

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