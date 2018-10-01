Обнаженная Селена Уильямс спела песню в поддержду борьбы с раком груди

Уильямс спела песню с одноименным названием и снялась в клипе. Видеоряд демонстрирует спортсменку обнаженной, свою грудь она прикрывает руками. Серена Уильямс продемонстрировала мастерство пения, при этом, не являясь профессионалом в этой области. Будучи мастером тенниса мирового класса, она остается женственной, что и было показано в клипе. Стоит также отметить, что Уильямс часто занимается благотворительностью. Среди ее заслуг спонсирование двух школ в Кении, а также неоднократные выплаты стипендий студентам некоторых колледжей. Фонд Силены Уильямс, кроме прочего, спонсирует строительство и других школ, принимает участие во множестве благотворительных акций за пределами родины спортсменки.Участие в проекте Touch Myself, является очередной благотворительной акцией теннисистки. После исполнения песни обнаженной звездой, появляется надпись “напоминание о здоровье груди”.