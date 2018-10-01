Фитнес-модель Алиса Михайленко снялась обнажённой с замороженными пельменями
Алиса Михайленко, являющаяся абсолютной чемпионкой Европы, а также России, в категории фитнес-модель, удивила своих поклонников довольно неожиданным фотосетом с замороженными пельменями. Фото спортсменка выложила в Instagram.
Как стало известно, 28-летняя спортсменка участвовала в фотосессии в обнажённом виде. При этом было сделано множество различных фотографий. На одном из таких снимков Алиса Михайленко позирует обнажённой в ванне с замороженными пельменями.
В свою очередь данное фото вызвало в сети Instagram неоднозначные комментарии. При этом многие отметили перебор с фотошопом. Другие заметили, что у фитнес-модель очень уставшее выражение лица.
Как стало известно, 28-летняя спортсменка участвовала в фотосессии в обнажённом виде. При этом было сделано множество различных фотографий. На одном из таких снимков Алиса Михайленко позирует обнажённой в ванне с замороженными пельменями.
В свою очередь данное фото вызвало в сети Instagram неоднозначные комментарии. При этом многие отметили перебор с фотошопом. Другие заметили, что у фитнес-модель очень уставшее выражение лица.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:01