Камерофон Oppo K1 появился в бенчмарке Geekbench

Долгое время ходили слухи о «начинке» Oppo К1, утверждалось, что в новинке установят оперативную пять в 10 Гб, а данные бенчмарка говорят, что гаджет получит только 6 Гб. Также смартфон будет оснащен «передней» камерой в 25 Мп, это обрадует любителей делать «селфи», ведь теперь снимки будут высокого качества. И самая интересная «фишка», которую приготовили производители, это панель для отпечатков пальцев, которую встроят в дисплей.Новый смартфон Oppo К1 от компании Oppo Electronics Corporation будет работать под управлением ColorOS Android 8.1.0, чип процессора установят восьмиядерный Snapdragon от компании Qualcomm. Емкость аккумулятора составит 3500 мАч. Что касается объема встроенной и оперативной памяти, гаджет может быть представлен в двух модификациях: 4/64 ГБ и 6/128 ГБ.