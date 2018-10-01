В Сети опубликованы живые фото смартфона Meizu M8 Note
Инсайдеры опубликовали в Сети живые фото смартфона Meizu M822Q, который может выйти под названием M8 Note. Гаджет является копией модели M813Q, которая до этого была протестирована в TENAA.
Эксперты отмечают, что модели Meizu серии Note пользуются большим спросом у покупателей благодаря балансу цены и качества. Следующей новинкой линейки станет Meizu M8 Note.
Снимки модели были выполнены во время сертификации регулятором из Китая TENAA. Это указывает на то, что модель в скором времени представят официально. Технические характеристики устройства не раскрываются. По предварительной информации, гаджет получит дисплей диагональю 5,99 дюйма разрешением 2160х1080 пикселей.
Эксперты отмечают, что дизайн смартфона не будет ничем примечателен, поскольку является копией M813Q. Фотографии гаджета доступны по ссылке.
Эксперты отмечают, что модели Meizu серии Note пользуются большим спросом у покупателей благодаря балансу цены и качества. Следующей новинкой линейки станет Meizu M8 Note.
Снимки модели были выполнены во время сертификации регулятором из Китая TENAA. Это указывает на то, что модель в скором времени представят официально. Технические характеристики устройства не раскрываются. По предварительной информации, гаджет получит дисплей диагональю 5,99 дюйма разрешением 2160х1080 пикселей.
Эксперты отмечают, что дизайн смартфона не будет ничем примечателен, поскольку является копией M813Q. Фотографии гаджета доступны по ссылке.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 02:01