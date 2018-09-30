Lego создала конструкторы для взрослых

Создатели конструктора отмечают, что механические модели состоят из деталей со сложным строением, имеют движущиеся части и декоративные элементы. Разработчики на своем канале в YouTube опубликовали видеозапись с одной из моделей рыб. Она состоит из 294 частей и фигура приводится в движение, имитируя повадки настоящих обитателей моря. Конструктор собирается на специальной подставке и фигуру можно установить на столе или полке.Кроме того, FORMA поддерживает использование самодельных элементов. Производители Lego отмечают, что новый конструктор будет стимулировать креативность со стороны покупателей. На данный момент FORMA находится на стадии прототипа. На площадке Indiegogo открыт прием предварительных заказов на изделие. На данный момент было собрано 210 тысяч долларов. Рассылка наборов конструктора начнется в январе следующего года.