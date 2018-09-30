Зрители «Дома-2» считают, Ольга Орлова специально выставила Александру Черно неряхой

Тогда девушка очень обиделась на ведущую, поскольку она изначально предупредила ее о том, что еще не успела прибраться и даже попросила пока не проводить беседы в их комнате, но та не послушала и более того, опозорила на всю страну.В конечном итоге все закончилось ссорой Саши и Орловой, ведь первая начала откровенно хамить второй, заявляя, что не будет откровенно разговаривать с ней на предстоящем тэте.Что касается зрителей, то Оля не открыла для них Америку, поскольку за полтора года те уже привыкли, что в комнате у Оганесяна и Черно постоянно не убрано, а сама девушка нередко пренебрегает правилами личной гигиены, периодически демонстрируя свои грязные ноги.Тем не менее, поклонников реалити-шоу возмутило то, что скандал из-за бардака действительно был спланирован, ведь к другим участникам ведущая в комнаты заходить не решила, хотя в них тоже не было убрано.В частности, пользователи отыскали эфиры и сделали стоп-кадры, в которых отчетливо виден беспорядок в комнате у Марины Африкантовой и Майи Донцовой, отметив, что этим девушкам никто претензий не предъявлял.По мнению большинства, все это Ольга Орлова сделала для того, чтобы зритель обсуждал пару Саши и Иосифа в негативном ключе и тем самым повышал рейтинги телестройки.