Ольга Картункова удивила поклонников феноменальным похудением
Вероятность того, что Ольга Картункова могла похудеть на 69 килограмм, можно было представить с трудом. При этом нет никаких свежих фото в Инстаграм Ольги, есть только снимки детей и редкие личные селфи, но за нее успевают это делать гости, участники различных шоу.
Так, на странице пользователя с ником @shirosanandmylife опубликован снимок с Ольгой Картунковой, фото сделано на съемках программы «Однажды в России». Здесь заметно, что Ольга ведет себя довольно раскованно.
Особого ее желания сниматься не замечается, но это не мешает понять, что за своим весом Картункова следит и особого отдыха себе не позволяет, пытаясь воспользоваться доступными возможностями и бороться с лишними килограммами.
Так, на странице пользователя с ником @shirosanandmylife опубликован снимок с Ольгой Картунковой, фото сделано на съемках программы «Однажды в России». Здесь заметно, что Ольга ведет себя довольно раскованно.
Особого ее желания сниматься не замечается, но это не мешает понять, что за своим весом Картункова следит и особого отдыха себе не позволяет, пытаясь воспользоваться доступными возможностями и бороться с лишними килограммами.
ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Вчера, 23:31