Ольга Картункова удивила поклонников феноменальным похудением

Так, на странице пользователя с ником @shirosanandmylife опубликован снимок с Ольгой Картунковой, фото сделано на съемках программы «Однажды в России». Здесь заметно, что Ольга ведет себя довольно раскованно.Особого ее желания сниматься не замечается, но это не мешает понять, что за своим весом Картункова следит и особого отдыха себе не позволяет, пытаясь воспользоваться доступными возможностями и бороться с лишними килограммами.