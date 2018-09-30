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Ольга Картункова удивила поклонников феноменальным похудением

Вероятность того, что Ольга Картункова могла похудеть на 69 килограмм, можно было представить с трудом. При этом нет никаких свежих фото в Инстаграм Ольги, есть только снимки детей и редкие личные селфи, но за нее успевают это делать гости, участники различных шоу.

Ольга Картункова удивила поклонников феноменальным похудением


Так, на странице пользователя с ником @shirosanandmylife опубликован снимок с Ольгой Картунковой, фото сделано на съемках программы «Однажды в России». Здесь заметно, что Ольга ведет себя довольно раскованно.

Особого ее желания сниматься не замечается, но это не мешает понять, что за своим весом Картункова следит и особого отдыха себе не позволяет, пытаясь воспользоваться доступными возможностями и бороться с лишними килограммами.


 
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ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Вчера, 23:31

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