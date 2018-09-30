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"Конкурент новых iPhone": Эксперты представили предварительный обзор Sony Xperia XZ3

Специалисты представили предварительный обзор версии Sony Xperia XZ3, которая только поступила для продажи в Россию. Устройство выглядит очень привлекательно.

"Конкурент новых iPhone": Эксперты представили предварительный обзор Sony Xperia XZ3


Основой производительности смартфона является процессор версии Qualcomm Snapdragon 845. Данная флагманская модель на мобильном рынке считается самой производительной. Процессор работает на 8 вычислительных ядрах, что является достаточным для запуска игр либо развлекательных проектов другого рода. ОЗУ составляет 4 Гб, ПЗУ – 64 Гб. На фронтальной панели отсутствует логотип компании. Здесь большую часть поверхности занимает дисплей. А вот сзади имеется камера, а также логотип линейки. Данная версия поставляется в нескольких цветовых вариациях. Качеству звука устройства очень высокое.

Гаджет оснащается большим шестидюймовым дисплеем (2880х1440 пикселей). Камера в устройстве всего одна. Смартфон на территории России расценивается в 70 000 рублей.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:01

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