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Андрей Малахов раскрыл секрет воспитания сына

В эфире программы «Когда все дома» телеведущий Андрей Малахов раскрыл секрет воспитания сына. Год назад Малахов стал отцом и еще не показывал его публике, а лишь изредка упоминает о нем в интервью.

Андрей Малахов раскрыл секрет воспитания сына


Супруга Малахова Наталья Шкулева отметила, что муж является очень ответственным отцом и выполняет свои родительские обязанности на 100%, несмотря на загруженность на работе. Ежедневно он просыпается на три часа раньше, чтобы пообщаться с малышом. Телеведущий ложиться не раньше часа ночи, но просыпается по будильнику в 7 утра.

Андрей Малахов уверен, что успех правильного воспитания — это общение. Когда телеведущий был маленький, то его отец из-за сильной занятости, писал сыну письма. Эти записки до сих пор хранятся в доме Малахова. Теперь у него появились свои ритуалы при общении с сыном.

Маленький Саша очень любит краны и все, что связано с водой и поэтому они принимают душ вместе. После этого они завтракают и поют песни. Кстати, недавно у мальчика начал прорезаться первый зуб и он очень мужественно переносит этот момент.

Судя по тому, как Андрей Малахов справляется с малышом, в скором времени он может задуматься о рождении второго ребенка. Телеведущий отмечает, что это непередаваемые ощущения, когда в доме пахнет малышом.


 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 22:01

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