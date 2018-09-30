Андрей Малахов раскрыл секрет воспитания сына

Супруга Малахова Наталья Шкулева отметила, что муж является очень ответственным отцом и выполняет свои родительские обязанности на 100%, несмотря на загруженность на работе. Ежедневно он просыпается на три часа раньше, чтобы пообщаться с малышом. Телеведущий ложиться не раньше часа ночи, но просыпается по будильнику в 7 утра.Андрей Малахов уверен, что успех правильного воспитания — это общение. Когда телеведущий был маленький, то его отец из-за сильной занятости, писал сыну письма. Эти записки до сих пор хранятся в доме Малахова. Теперь у него появились свои ритуалы при общении с сыном.Маленький Саша очень любит краны и все, что связано с водой и поэтому они принимают душ вместе. После этого они завтракают и поют песни. Кстати, недавно у мальчика начал прорезаться первый зуб и он очень мужественно переносит этот момент.Судя по тому, как Андрей Малахов справляется с малышом, в скором времени он может задуматься о рождении второго ребенка. Телеведущий отмечает, что это непередаваемые ощущения, когда в доме пахнет малышом.