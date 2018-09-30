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Иван Барзиков сравнил Дмитрия Дмитренко с Ольгой Бузовой

В последнее время экс-участники реалити-шоу «Дома-2» стали очень часто говорить о своей бывшей наставнице Ольге Бузовой в негативном ключе.

Иван Барзиков сравнил Дмитрия Дмитренко с Ольгой Бузовой


Так, к примеру, совсем недавно Никита Кузнецов заявил, что достигла вершины шоу-бизнеса девушка только благодаря разводу с Дмитрием Тарасовым. Евгений Маслов и вовсе позволил себе сказать, что теледиве не место на «Доме-2». И вот теперь к ним присоединился и Иван Барзиков.

Находясь в отпуске во Владивостоке, Дмитрий Дмитренко решил исполнить рэп про «свою столицу» и записать все это на видео, дабы продемонстрировать подписчикам. Однако не только они имели возможность оценить творчество молодого человека, ведь ролик так же попал на глаза Ивану.

Его настолько развеселили старания возлюбленного Ольги Рапунцель, что он опубликовал запись с его пением на своей странице, правда оставил далеко не дружелюбный комментарий под ней.

Иван Барзиков сравнил Дмитрия Дмитренко с Ольгой Бузовой


«Дай те ему кто-то уже по голове, как можно быть таким сказочным … (идиотом)? Кто его учил жизни? БУЗОВА ЗАПЕЛА И ЛОХОПЕД ЗАПЕЛ», - написал Барзиков.


Многие согласились с тем, что рэпер из Дмитренко никакой, однако им не понравилось то, что экс-участник сравнил его с творчеством Ольги Бузовой, ведь ее песни слушают миллионы и им они нравятся. За это они назвали парня завистником и неудачником, который просто мстит ведущей.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:46

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