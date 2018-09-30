В Екатеринбурге «ВАЗ» сбил насмерть пьяную девушку
Сегодня ночью в городе Екатеринбург произошло ДТП с участием одного пешехода. Водитель автомобиля «ВАЗ» сбил пьяную девушку насмерть. Перейти дорогу потерпевшая хотела не по «зебре».
В полиции отметили, что автомобиль сбил девушку на скорости 80 км/ч, удар пришелся на правое «крыло» транспортного средства. Очевидцы утверждают, что 22-летняя девушка была в не трезвом состоянии и шла не по зебре, а там, где ей захотелось.
Сотрудники ГИБДД советуют водителям и пешеходам соблюдать ПДД, прежде, чем перейти другую сторону дороги, нужно внимательно посмотреть, видит ли вас водитель, даже, если вы делаете это на специально оборудованном для этого отрезке проезжей части.
В полиции отметили, что автомобиль сбил девушку на скорости 80 км/ч, удар пришелся на правое «крыло» транспортного средства. Очевидцы утверждают, что 22-летняя девушка была в не трезвом состоянии и шла не по зебре, а там, где ей захотелось.
Сотрудники ГИБДД советуют водителям и пешеходам соблюдать ПДД, прежде, чем перейти другую сторону дороги, нужно внимательно посмотреть, видит ли вас водитель, даже, если вы делаете это на специально оборудованном для этого отрезке проезжей части.
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:52