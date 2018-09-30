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В Екатеринбурге «ВАЗ» сбил насмерть пьяную девушку

Сегодня ночью в городе Екатеринбург произошло ДТП с участием одного пешехода. Водитель автомобиля «ВАЗ» сбил пьяную девушку насмерть. Перейти дорогу потерпевшая хотела не по «зебре».

В Екатеринбурге «ВАЗ» сбил насмерть пьяную девушку


В полиции отметили, что автомобиль сбил девушку на скорости 80 км/ч, удар пришелся на правое «крыло» транспортного средства. Очевидцы утверждают, что 22-летняя девушка была в не трезвом состоянии и шла не по зебре, а там, где ей захотелось.

Сотрудники ГИБДД советуют водителям и пешеходам соблюдать ПДД, прежде, чем перейти другую сторону дороги, нужно внимательно посмотреть, видит ли вас водитель, даже, если вы делаете это на специально оборудованном для этого отрезке проезжей части.


 
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Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:52

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