В Екатеринбурге «ВАЗ» сбил насмерть пьяную девушку

В полиции отметили, что автомобиль сбил девушку на скорости 80 км/ч, удар пришелся на правое «крыло» транспортного средства. Очевидцы утверждают, что 22-летняя девушка была в не трезвом состоянии и шла не по зебре, а там, где ей захотелось.Сотрудники ГИБДД советуют водителям и пешеходам соблюдать ПДД, прежде, чем перейти другую сторону дороги, нужно внимательно посмотреть, видит ли вас водитель, даже, если вы делаете это на специально оборудованном для этого отрезке проезжей части.