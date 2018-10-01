Пользователи смартфонов Samsung могут бесплатно получить Samsung Galaxy S10

Одним из главных флагманов следующего года станет Samsung Galaxy S10, оснащенный тройной основной камерой, встроенным в дисплей ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, сверхбыстрой зарядкой и 3D-сканером лица. Стоимость устройства составит около 90 тысяч рублей, что отпугивает многих потенциальных покупателей. Однако из данной ситуации есть выход.По программе лизинга покупатель будет платить как за аренду гаджета, но по ее окончанию смартфон остается у человека. С завтрашнего дня данная услуга начнет работать для Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ и Galaxy Note 9, которые вышли в текущем году, а в следующем году к ним присоединится Samsung Galaxy S10.Согласно условиям акции, покупателю необходимо сразу заплатить 3790 рублей и отдать продавцам старый смартфон без значительных повреждений, а позже выплачивать разницу в стоимости гаджетов.