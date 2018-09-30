Эксперты: Фронтальная камера iPhone XS принудительно сглаживает морщины

Многие пользователи данного устройства отмечают, что в предыдущих версиях iPhone такого не было. Владельцы пытались каким-либо способом убрать данную функцию, просмотрели все настраиваемые параметры, однако так и не смогли отключить ее, в связи с чем, был сделан вывод, касательно постоянной работы приукрашивания, вне зависимости от предпочтений пользователя.Некоторые обзорщики сравнили изображение снимков с фронтальной камеры предыдущих версий смартфона и удостоверились в своей теории. Также стоит отметить, что Apple не анонсировали функцию “принудительной” бьютификации изображений, сделанных на “камеру для селфи”, что и вызвало недовольство среди владельцев новинки. Несмотря на то, что данная особенность присутствует во множестве моделей других производителей, iPhone прежде давали возможность выбора.Уровень размытия, как сообщается, зависит от погодных условий и количества света. Хорошо освещенные снимки практически лишены этого эффекта. В тоже время низкий уровень освещения делает снимки очень размытыми.