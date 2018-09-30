Эксперты: Фронтальная камера iPhone XS принудительно сглаживает морщины
Фронтальная камера iPhone XS автоматически приукрашивает фотографии. Размытие морщин, без возможности увидеть оригинальное изображение, понравится далеко не каждому.
Многие пользователи данного устройства отмечают, что в предыдущих версиях iPhone такого не было. Владельцы пытались каким-либо способом убрать данную функцию, просмотрели все настраиваемые параметры, однако так и не смогли отключить ее, в связи с чем, был сделан вывод, касательно постоянной работы приукрашивания, вне зависимости от предпочтений пользователя.
Некоторые обзорщики сравнили изображение снимков с фронтальной камеры предыдущих версий смартфона и удостоверились в своей теории. Также стоит отметить, что Apple не анонсировали функцию “принудительной” бьютификации изображений, сделанных на “камеру для селфи”, что и вызвало недовольство среди владельцев новинки. Несмотря на то, что данная особенность присутствует во множестве моделей других производителей, iPhone прежде давали возможность выбора.
Уровень размытия, как сообщается, зависит от погодных условий и количества света. Хорошо освещенные снимки практически лишены этого эффекта. В тоже время низкий уровень освещения делает снимки очень размытыми.
Многие пользователи данного устройства отмечают, что в предыдущих версиях iPhone такого не было. Владельцы пытались каким-либо способом убрать данную функцию, просмотрели все настраиваемые параметры, однако так и не смогли отключить ее, в связи с чем, был сделан вывод, касательно постоянной работы приукрашивания, вне зависимости от предпочтений пользователя.
Некоторые обзорщики сравнили изображение снимков с фронтальной камеры предыдущих версий смартфона и удостоверились в своей теории. Также стоит отметить, что Apple не анонсировали функцию “принудительной” бьютификации изображений, сделанных на “камеру для селфи”, что и вызвало недовольство среди владельцев новинки. Несмотря на то, что данная особенность присутствует во множестве моделей других производителей, iPhone прежде давали возможность выбора.
Уровень размытия, как сообщается, зависит от погодных условий и количества света. Хорошо освещенные снимки практически лишены этого эффекта. В тоже время низкий уровень освещения делает снимки очень размытыми.
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:16