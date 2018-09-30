Ученые: Йога улучшает оргазм и решает проблему преждевременной эякуляции

В первую очередь эксперты отмечают, что регулярные занятия йогой понижают уровень стресса, который является значительной помехой возбуждению. Особенно это касается женщин. Гинекологи отмечают, что девушки должны быть максимально расслаблены во время секса, именно это способствует получению максимального удовольствия от процесса. Тазовые мышцы приходят в тонус, благодаря чему оргазм достигается чаще. Мужчины, регулярно практикующие йогу, практически лишаются проблемы преждевременно эякуляции.Препараты, выписываемые пациентам с той же проблемой, показывают худшие результаты, нежели данная практика. Благодаря группе добровольцев, в течении 12 недель выполнявших требования ученых, результаты исследования удалось подтвердить. Участники дали чрезвычайно высокую оценку уровню возбуждения при соблюдении условий эксперимента.Специалисты утверждают, что в связи с большим количеством поз в йоге, для повышения сексуального удовольствия подходит любой стиль. Отмечается также, что все упражнения можно осваивать в домашних условиях и нет необходимости в дополнительных затратах.