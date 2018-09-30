В Нью-Йорке на неделе моды представили прототип внедорожника KIA Telluride

По всей видимости, на выставке презентовали не серийный вариант, а современный шоу-кар. По всей видимости модель не получит массу оригинальных деталей экстерьера, имеющихся на концепте. Но даже под множественными оригинальными аксессуарами можно заметить настоящее авто, которое должно в скором времени появиться в Соединённых Штатах. Согласно ожиданиям в основе версии положат удлиненную платформу от KIA Sorento.Внедорожник буду производить в рамках американского автозавода. Прочая информация о новинке пока держится в секрете.