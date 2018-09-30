Степан Меньщиков вернется на телепроект «Дом-2»

«Флирт у нас появился через несколько минут после знакомства. Мы сейчас общаемся, и я этого не скрываю. Степа действительно мне нравится, такие мужчины, как он меня сильно привлекают. В нем есть та самая харизма и мужской стержень, которого не хватает многим парням, с которыми я общаюсь. Я знаю, что он развелся, поэтому если будет возможность позвать его на проект, то я бы с ним попробовала построить отношения», - рассказала девушка.

«Ендальцева прекрасна: хорошо выглядит, следит за собой, у неё шикарная упругая попка. Она зовёт меня на проект. Скорее всего, я приду к ней. Ведь я разведен, свободен, меня ничего не держит. Считаю, что можно попробовать», - заявил бывший участник телестройки.

Однако мужчина не собирается долго оставаться в статусе холостяка, поэтому занимается преображением своей внешности: делает омолаживающие процедуры у косметолога, избавляется от залысин, а также полностью меняет свой имидж, дабы идти в ногу с современными тенденциями в моде.И оказалось, что Степан выбрал правильную тактику, ведь на него обратила внимание Анастасия Ендальцева, которая сейчас находится в периметре реалити-шоу и не имеет пары.Их общение началось на съемках клипа Ольги Бузовой и Вити АК-47 в особняке у известного музыканта Андрея Ковалева.Что касается самого Меньщикова, то ему Настя тоже очень понравилась, и он не против прийти к ней на проект, если появится такая возможность.