Бывший муж Людмилы Гурченко пианист Константин Купервейс рассказал о её верности

Купервейс стал пятым супругом Гурченко. Пара, образовавшаяся ещё в 1973 году, прожила 18 лет не расписываясь. Гурченко и Купервейс не были крещенными, однако смогли договориться о венчании со священником. Когда пианист познакомился со знаменитостью, он состоял в браке. Однако супруги давно уже проживали по-отдельности. Актриса сразу заявила Купервейсу, что штамп в паспорте и человек с детьми ей не нужен. Людмила Гурченко была хорошей хозяйкой. Она готовила и шила, однако отличалась ревнивой своей натурой.Актриса не устраивала громких скандалов. При этом она могла собрать вещи, а также молча уехать. Купервейс рассказал, что когда они отдыхали на пляже, он показал Людмиле Марковне на девочку, у которой были роскошные волосы. Она сразу перестала с ним разговаривать, улетев на следующий день в Ленинград. Пианист ничего не мог понять, однако отправился вслед за ней. В итоге они помирились, но она ещё около десяти лет вспоминала тот случай.Несмотря на слухи о многочисленных любовниках, Людмила Гурченко была верной супругой. Возможно, у нее вне брака были отношения. Однако проживая совместно с мужчиной, она никогда не могла позволить себе лишнего.