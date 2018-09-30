АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рай или болезнь: Эксперты рассказали, к чему приведет увлечение виртуальной реальностью
EUR 76.23 USD 65.59
Курс валют на 29.09.2018

Бывший муж Людмилы Гурченко пианист Константин Купервейс рассказал о её верности

Пианист Константин Купервейс, являющийся бывшим супругом Людмилы Гурченко, которая скончалась 7 лет назад, рассказал о её верности. Актриса за свою жизнь успела выйти замуж 6 раз.

Бывший муж Людмилы Гурченко пианист Константин Купервейс рассказал о её верности


Купервейс стал пятым супругом Гурченко. Пара, образовавшаяся ещё в 1973 году, прожила 18 лет не расписываясь. Гурченко и Купервейс не были крещенными, однако смогли договориться о венчании со священником. Когда пианист познакомился со знаменитостью, он состоял в браке. Однако супруги давно уже проживали по-отдельности. Актриса сразу заявила Купервейсу, что штамп в паспорте и человек с детьми ей не нужен. Людмила Гурченко была хорошей хозяйкой. Она готовила и шила, однако отличалась ревнивой своей натурой.

Актриса не устраивала громких скандалов. При этом она могла собрать вещи, а также молча уехать. Купервейс рассказал, что когда они отдыхали на пляже, он показал Людмиле Марковне на девочку, у которой были роскошные волосы. Она сразу перестала с ним разговаривать, улетев на следующий день в Ленинград. Пианист ничего не мог понять, однако отправился вслед за ней. В итоге они помирились, но она ещё около десяти лет вспоминала тот случай.

Несмотря на слухи о многочисленных любовниках, Людмила Гурченко была верной супругой. Возможно, у нее вне брака были отношения. Однако проживая совместно с мужчиной, она никогда не могла позволить себе лишнего.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Lego создала конструкторы для взрослых
Учёные: Летучие мыши являются переносчиками
«А кто, если не моя жена?»: Дмитрий Дмитренко
Бывший муж Людмилы Гурченко пианист Константин
Фанаты призывают Викторию Романец задуматься над
Эксперты опубликовали ТОП самых брутальных
Алексей Безус готов на полиграфе рассказать об
Ученые определили влияние табачного дыма на
Эксперты: Фронтальная камера iPhone XS
Сергей Шнуров рассказал об отношениях с детьми
Екатерина Колисниченко кардинально сменила свой
Зрители «Дома-2» считают, Ольга Орлова специально
Иван Барзиков сравнил Дмитрия Дмитренко с Ольгой
Валерия Фрост познакомилась с влиятельными
Рай или болезнь: Эксперты рассказали, к чему
LG готовит к выпуску "умные" часы LG Watch W7 на
В Нью-Йорке на неделе моды представили прототип
Астрофизики предложили новую модель поиска
В Екатеринбурге «ВАЗ» сбил насмерть пьяную девушку
Разозленный слухами о молодой любовнице Евгений
Степан Меньщиков вернется на телепроект «Дом-2»
Смартфон Xiaomi Redmi 5 рухнул в цене в России до
Порошенко рассказал о нежелании России начать
Ученые: Каждый пятый ребенок использует соцсети
Эксперты назвали ТОП-6 самых необходимых
Лера Кудрявцева рассказала о некоторых
«Свадьбе быть!»: Иосиф Оганесян познакомился с
Владельцы новых iPhone массово жалуются на
Медики: Злоупотребление алкоголем может вызвать
Ателье Lebanon Ford Performance увеличило
Просмотреть все новости