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«Свадьбе быть!»: Иосиф Оганесян познакомился с родственниками Александры Черно

Ни для кого не секрет, что несколько месяцев назад участник телепроекта «Дом-2» Иосиф Оганесян сделал Александре Черно предложение, которого та буквально вымаливала у него. Стать женой своего возлюбленного девушка конечно же согласилась, вот только свадьбу до сих пор они еще не сыграли и даже не подавали заявление в ЗАГС.

«Свадьбе быть!»: Иосиф Оганесян познакомился с родственниками Александры Черно


Впрочем, не было ни дня, чтобы ребята не говорили о своем бракосочетании. Они уже побывали у родственников Иосифа, где Саша наконец наладила контакт вместе с его родителями и ее приняли в семью. Теперь на очереди родственники Черно.

Несколько дней назад в одном из эфиров выяснилось, что родной отец участницы уже полгода с ней не общается из-за того, что она после измены Оганесяна продолжила строить с ним отношения.

Девушке очень обидно, что папа не выходит с ней на связь и не принимает ее выбор, поскольку для нее это важно. Тем не менее, она заявляет, что мнение родителя никак не повлияет на ее решение выйти за Иосифа, а потому парень обязан познакомиться с остальными ее родственниками.

«Свадьбе быть!»: Иосиф Оганесян познакомился с родственниками Александры Черно


Поэтому они взяли несколько дней отпуска и отправились в Сергиев Посад, где и состоялась долгожданная встреча Оганесяна с близкими его избранницы.

«Тем временем, мы приехали ко мне домой, хорошо поговорили и скажу вам так - свадьбе быть! Йосю приняли очень хорошо. Даже моя крёстная и Бабуля (у которых характеры не сахар). По поводу ситуации с папой - он видимо не принимает это всё всерьёз, на свадьбу идти не хочет и общаться со мной тоже. Это уже 4-я попытка мной пойти на примирение, но взаимности я не вижу. Очень это всё грустно конечно, но я рада что мы нашли понимание с людьми, которые реально занимались моим воспитанием», - написала Саша в своем микроблоге.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:43

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