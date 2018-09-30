«Свадьбе быть!»: Иосиф Оганесян познакомился с родственниками Александры Черно

«Тем временем, мы приехали ко мне домой, хорошо поговорили и скажу вам так - свадьбе быть! Йосю приняли очень хорошо. Даже моя крёстная и Бабуля (у которых характеры не сахар). По поводу ситуации с папой - он видимо не принимает это всё всерьёз, на свадьбу идти не хочет и общаться со мной тоже. Это уже 4-я попытка мной пойти на примирение, но взаимности я не вижу. Очень это всё грустно конечно, но я рада что мы нашли понимание с людьми, которые реально занимались моим воспитанием», - написала Саша в своем микроблоге.

Впрочем, не было ни дня, чтобы ребята не говорили о своем бракосочетании. Они уже побывали у родственников Иосифа, где Саша наконец наладила контакт вместе с его родителями и ее приняли в семью. Теперь на очереди родственники Черно.Несколько дней назад в одном из эфиров выяснилось, что родной отец участницы уже полгода с ней не общается из-за того, что она после измены Оганесяна продолжила строить с ним отношения.Девушке очень обидно, что папа не выходит с ней на связь и не принимает ее выбор, поскольку для нее это важно. Тем не менее, она заявляет, что мнение родителя никак не повлияет на ее решение выйти за Иосифа, а потому парень обязан познакомиться с остальными ее родственниками.Поэтому они взяли несколько дней отпуска и отправились в Сергиев Посад, где и состоялась долгожданная встреча Оганесяна с близкими его избранницы.