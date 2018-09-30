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Эксперты назвали ТОП лучших фотоаппаратов с функцией мгновенной печати для селфи

Эксперты представили список камер мгновенной печати, которые подойдут для многих представителей поколения селфи. Разнообразный выбор устройств позволяет подобрать наиболее удобный гаджет и почти мгновенно получать напечатанное фото.

Эксперты назвали ТОП лучших фотоаппаратов с функцией мгновенной печати для селфи


Fujifilm instax mini 9 работает на двух батарейках, сделан из пластика. Материал корпуса не является ударостойким, в связи с чем, ронять его не рекомендуется. Несмотря на немалый размер, является удобным в использовании. Оснащен специальной линзой для селфи. Fujifilm instax SQUARE SQ6 – последняя модель мгновенных камер от данной фирмы. Аппарат имеет квадратное разрешение, в связи с чем, удобен для пользователей сети Instagram.

Fujifilm instax Mini 90 Neo Classic дает возможность съемки в режиме двойной экспозиции. Также обладает перезаряжаемой батареей. Kodak Printomatic является, по сути, принтером, к которому прикреплена камера, обладает необычной для фотоаппаратов технологией печати ZINK. Позволяет делать черно-белые и цветные снимки.

Palaroid OneStep2 сочетает в себе классических внешний вид, а также преимущества современных технологий. Обладая вспышкой, помогает делать высококачественные фото, а мощная батарея позволит оставаться в рабочем состоянии продолжительное время.


 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 21:01

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