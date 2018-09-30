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Возраст лишь число: 69-летняя бразильянка поразила Сеть своей физической формой

Благодаря своей физической форме, всех поразила 69-летняя бразильянка. Опубликованное в Сети видео лишний раз доказывает, что возраст это только число и не может быть препятствием для активного образа жизни.

Возраст лишь число: 69-летняя бразильянка поразила Сеть своей физической формой


В представлении большинства людей, старение это неизбежный процесс, только доказать, что это всеобщее заблуждение, решила бабушка из Бразилии. После того, как она заметила ухудшение состояния своего здоровья, женщина решила посещать тренажерный зал, после такого выбора она стала сенсацией интернета.



Как отметила пожилая спортсменка, ее мотивацией была независимость. Старость не должна стать причиной, чтобы за ней ухаживали, тем более, что она все может сделать сама. Спортом женщина занимается три раза в неделю, считая такой ритм жизни идеальной нагрузкой.



В тренажерном зале 69-летняя бразильянка делает такие упражнения, которые повторить не могут даже молодые люди. Достигнутые успехи спортсменки позволили ей забыть о всех проблемах со здоровьем, при этом в будущее она заглядывает уже без страха.


 
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Общество
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 21:31

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