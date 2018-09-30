Астрофизики предложили новую модель поиска внеземных цивилизаций в проекте SETI

Американские астрофизики Эмили Лубар, Джейсон Райт и Шубхам Канодия задались вопрос о том, почему, имея многочисленное оборудование, ученым так и не удалось найти 100% доказательств существования жизни в космосе, кроме планеты Земля. Ими было принято решение провести параллель с аналогией «иголка в стоге сена». Это означало, что им предстояло проанализировать все проделанные работы в поиске жизни за пределами Солнечной системы в рамках проекта SETI.Если с точки зрения простого обывателя учеными был проведен огромный объем работы, то на самом деле это не совсем так. Американский астроном Джилл Тартер в 2010 году, работая над очередным проектом, отметила, что это равносильно тому, что мы стоим у берегов океана, а рыбу пытаемся найти в стакане. Астрофизики Райт, Канодия и Лубар ,проведя свои исследования, пришли к выводу, что сравнение астронома Тартер максимально близко к истине, но в их случае, объем работы сопоставим только с бассейном.