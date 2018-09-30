Эксперты: Из-за увеличения НДС первыми подорожают топливо, жилье и импортная продукция

В России сейчас существую три типа ставок НДС, а именно нулевая, 10%, 18%. Первую применяют в ряде транспортных услуг. Вторую предусматривают для производителей продукции продовольственной корзины, а также компаний, которые создают детские вещи/питание. В данную категорию также вошли медицинская/печатная продукция. Все другие отрасли облагают налогом в 18 процентов. Непосредственно тут станут использовать налог в 20 процентов. Говоря об обуви и одежде, стоит отметить, что добавленные 2 процента приведут к увеличению расценок в бюджетной группе примерно на 5-10 процентов. А вот для премиального сегмента увеличение составит 10-20%. Бытовая и цифровая техника подорожает на 5%.Аналитики считают, что жильё подорожает на 2-3%. Более реалистичные прогнозы подразумевают подорожание на 10%. По мнению специалистов при двухпроцентном увеличении НДС стоимость продукции может повыситься в отдельных случаях до 20%. Причиной является множество процедур имеющих место, в случае полной цепочки начиная от добычи сырья и заканчивая розничной продажей. Также следует учитывать влияние курса рубля на цены, увеличение стоимости бензина, повышение таможенных пошлин и ряд прочих факторов. В особенности скачки стоимости будут заметными в первые четыре месяца будущего года. Подорожает больше всего продукция, которая имеет отношение к импорту. Российские товары не будут увеличены в цене.