LG готовит к выпуску "умные" часы LG Watch W7 на Wear ОС

Новинка будет работать на операционной системе, разработанной специально для подобных устройств Wear ОС. Поддерживать работу системы будет чип Snapdragon Wear 3100 от Qualcomm, объединив четыре ядра ARM Cortex-A7. Процессор таким образом будет сочетать в себе высокую эффективность, сохраняя при этом чрезвычайно низкое энергопотребление. Графический ускоритель Adreno 304 сделает качество изображения достаточно высоким. Также часы будут поддерживать функцию Wi-Fi, Bluetooth, иметь 768 мегабайт оперативной памяти, а также доступ к 4-м гигабайтам встроенной флеш-памяти. Дисплей размером 1,2 дюйма будет иметь разрешение 360/360 пикселей.По некоторым сведениям, часы будут представлять собой гибрид аналоговой версии и цифровой, тем самым становясь удобными для любого пользователя. Определенные данные говорят о влагостойком корпусе, впрочем, официальных подтверждений пока не поступало.