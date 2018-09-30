Разозленный слухами о молодой любовнице Евгений Петросян выместил гнев на своем поклоннике

Недавно в аккаунте Евгения Петросяна в соцсети Instagram появился снимок, на котором он запечатлен в ярком свитере. Подписчиков юмориста отнюдь не удивил этот предмет одежды, поскольку он вполне в стиле артиста. Однако один из его поклонников все же не удержался от вопроса о том, почему Евгений Ваганович остановил свой выбор именно на этом наряде.В последнее время Петросяна активно одолевают представители прессы, которые распространяют пикантные подробности о его личной жизни. Одним из таких слухов является роман с молодой любовницей Татьяной Брухуновой. На вопрос своего фаната артист ответил резко: «Затем, чтобы Вы спросили!», решив выместить гнев на своем поклоннике.Пользователи раскритиковали юмориста за его несдержанность, рекомендуя ему «сохранять лицо» во что бы то ни стало.