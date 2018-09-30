Медики: Злоупотребление алкоголем может вызвать один из семи видов рака

По новым данным исследователей, употребление вина в объеме 250 г в день может повысить риск появления онкологии молочной железы у представительниц прекрасного пола на 16%.По словам участника программы Всемирного фонда исследования рака Сюзанны Браун, многие полагают, что избыточное употребление спиртосодержащих напитков может вызвать только рак печени. Однако на самом деле алкоголь тесно связан с риском возникновения многих заболеваний, не исключая и онкологию молочной железы.Согласно словам специалиста, результаты исследовательской работы смогли доказать, что употребление напитков, содержащих спирт, может повысить вероятность развития рака гортани, ротовой полости, пищевода, а также тонкого и толстого кишечника. Ученые считают, алкоголь гораздо опаснее наркотических веществ в силу своего негативного воздействия на организм, а также доступности. Медики отмечают, что особенно опасен алкоголизм по пятницам. Самые устойчивые формы зависимости напрямую связаны с желанием принять спиртосодержащие напитки в связи с окончанием рабочей недели.