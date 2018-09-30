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Медики: Злоупотребление алкоголем может вызвать один из семи видов рака

Группа специалистов из Университета Отаго, Новая Зеландия провела исследование, в ходе которого выяснили, что злоупотребление алкоголем может вызвать появление одного из семи видов рака. Он также подчеркнули, что необходимо пересмотреть вопрос о безопасной дозе спиртного.

Медики: Злоупотребление алкоголем может вызвать один из семи видов рака


По новым данным исследователей, употребление вина в объеме 250 г в день может повысить риск появления онкологии молочной железы у представительниц прекрасного пола на 16%.

По словам участника программы Всемирного фонда исследования рака Сюзанны Браун, многие полагают, что избыточное употребление спиртосодержащих напитков может вызвать только рак печени. Однако на самом деле алкоголь тесно связан с риском возникновения многих заболеваний, не исключая и онкологию молочной железы.

Согласно словам специалиста, результаты исследовательской работы смогли доказать, что употребление напитков, содержащих спирт, может повысить вероятность развития рака гортани, ротовой полости, пищевода, а также тонкого и толстого кишечника. Ученые считают, алкоголь гораздо опаснее наркотических веществ в силу своего негативного воздействия на организм, а также доступности. Медики отмечают, что особенно опасен алкоголизм по пятницам. Самые устойчивые формы зависимости напрямую связаны с желанием принять спиртосодержащие напитки в связи с окончанием рабочей недели.


 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 11:16

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