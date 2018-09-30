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Эксперты: Диета 5:2 поможет в борьбе с раком, диабетом и слабоумием
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Эксперты: Диета 5:2 поможет в борьбе с раком, диабетом и слабоумием

Эксперт рассказала об уникальной универсальной диете, которая поможет в борьбе с раком, слабоумием и диабетом. Издание Dailymail опубликовало нюансы специального питания.

Эксперты: Диета 5:2 поможет в борьбе с раком, диабетом и слабоумием


По словам диетолога, основной принцип диеты такой: в течение 2 дней следует довольствоваться питанием в 800 калорий или же поститься, а в остальные 5 необходимо отдавать предпочтение сбалансированной диете в средиземноморской вариации. И что самое главное - в рецептах должно использоваться не более 5 ингредиентов.

Стоит отметить, что у специалиста в 2012 году был диагностирован диабет, в связи с этим врачи настаивали на приеме лекарств. Но такой путь не устроил доктора Майкла Мосли, он решил сражаться с болезнью другим путем, начиная с прерывистого голодания, что потом и привело к созданию уникальной программы питания, несколько отойдя от категорического отказа в еде. Итог такого метода оказался таков - за 12 дней ушло 6 около килограммов. Дальнейшие исследования на людях показали аналогичные результаты.

Нейробиолог Марк Маттсон из Национального института по проблемам старения в Балтиморе поддерживает точку зрения коллеги, изучая прерывистый пост у животных. Его эксперименты включали воздействие диеты на мозг. В своей лаборатории он провел ряд экспериментов на мышах, которые даже при непродолжительном голодании (прерывистый пост) смогли отодвинуть деменцию на 2 года, что эквивалентно 90-летнему человеческому возрасту, а не 50 годам.

Эксперты: Диета 5:2 поможет в борьбе с раком, диабетом и слабоумием


В апреле 2013 года диетолог Доктор Мишель Харви из центра профилактики рака молочной железы Генезис в больнице Уайтеншоу в Манчестере и профессор Тони Хауэлл опубликовали результаты исследования того, что они называли «прерывистым ограничением энергии». В общей сложности 115 женщин с избыточным весом и семейным анамнезом рака молочной железы были разделены на три группы. Одна группа придерживалась низкокалорийного рациона, богатого здоровыми фруктами, овощами, рыбой и орехами, с умеренным количеством мяса, молочных продуктов и оливкового масла. Другая группа должна была отдавать предпочтение здоровому питанию 5 дней в неделю в остальные дни ограничиваясь 650 калориями. Третья часть оппонентов не занимались подсчетом калорий, а просто избегали употребления углеводов в течение двух дней в неделю.

Как выяснилось, в первом случае представительницы прекрасного пола потеряли в среднем от 5 до 18 килограмм в течение трех месяцев, при стандартном питании показатели были порядка 3-4 кг. Выводы таковы - женщины, ограничивающие калории в течение двух дней в неделю, потеряли почти в два раза больше жировых отложений при понижении уровня инсулина до 40%, с учетом того, что он крайне важен, потому что высокий его показатель увеличивает риск развития рака, особенно молочной железы.


 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 10:16

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