Ателье Lebanon Ford Performance увеличило мощность Ford Mustang до 1000 л.с.
Производитель оборудовал заводскую версию Ford Mustang GT силовой установкой Coyote на 5 литров, производительность которой почти 460 л.с. Специалистами из тюнингового ателье Lebanon Ford Performance, разработаны два варианта, способные увеличить существующую мощность до 800 или 1000 л.с.
Назван вариант доработанной модели - Street Sleeper Twin-Turbo Mustang, двигатель в данной конфигурации оснащен двумя турбокомпрессорами.
Информация официального сайта указывает, что автомобиль со всеми доработками оценен производителем в 39995 долларов (примерно 2623300 рублей). Также отмечается, увеличивающий производительность пакет может быть установлен на любое авто GTG Mustang GT, соответствующего 2015 - 2017 годам производства.
Назван вариант доработанной модели - Street Sleeper Twin-Turbo Mustang, двигатель в данной конфигурации оснащен двумя турбокомпрессорами.
Информация официального сайта указывает, что автомобиль со всеми доработками оценен производителем в 39995 долларов (примерно 2623300 рублей). Также отмечается, увеличивающий производительность пакет может быть установлен на любое авто GTG Mustang GT, соответствующего 2015 - 2017 годам производства.
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 11:00