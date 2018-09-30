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Ателье Lebanon Ford Performance увеличило мощность Ford Mustang до 1000 л.с.

Производитель оборудовал заводскую версию Ford Mustang GT силовой установкой Coyote на 5 литров, производительность которой почти 460 л.с. Специалистами из тюнингового ателье Lebanon Ford Performance, разработаны два варианта, способные увеличить существующую мощность до 800 или 1000 л.с.

Ателье Lebanon Ford Performance увеличило мощность Ford Mustang до 1000 л.с.


Назван вариант доработанной модели - Street Sleeper Twin-Turbo Mustang, двигатель в данной конфигурации оснащен двумя турбокомпрессорами.

Информация официального сайта указывает, что автомобиль со всеми доработками оценен производителем в 39995 долларов (примерно 2623300 рублей). Также отмечается, увеличивающий производительность пакет может быть установлен на любое авто GTG Mustang GT, соответствующего 2015 - 2017 годам производства.


 
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 11:00

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