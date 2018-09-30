Ведущую «Замуж за Бузову» Кравец высмеяли из-за неудачно увеличенной груди

«Она вообще странно там выглядит. То трусы на размер меньше и штаны в облипку», «Опозорилась конечно, но зато не силикон», «Это чтоб бузябузечке не было обидно и одиноко», «Скорее всего это стилисты шоу поработали, но выглядит ужасно», «Зачем .. и так нормально выглядит и фигура хорошая. . Зачем позоритьсЯ», «Ольга заразила», - комментируют пользователи.

Теперь популярная ведущая стала посмешищем из-за своего образа в новой серии проекта. Внимательные болельщики шоу заметили, что Кравец захотела визуально увеличить грудь, которая в результате стала неудачно выглядеть со всех сторон.Кто-то посчитал, что если у Марины есть комплекс по поводу маленького бюста, то ей нужно решиться на пластику. А кто-то вообще сказал, что она сделала это для того, чтобы Бузовой было не обидно одной без груди.