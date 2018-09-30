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В пустыне Мавритании обнаружено наскальное образование окаменевшего дракона

В пустыне Мавритании исследователи обнаружили наскальное образование окаменевшего дракона. Данная находка была сделано с помощью карт Google Earth.

В пустыне Мавритании обнаружено наскальное образование окаменевшего дракона


Накануне соответствующее видео выложили в рамках сервиса YouTube. Ученые во время изучения данного необычного участка смогли довольно четко рассмотреть очертания головы, а также одного глаза на данном наскальном образовании дракона. Размеры ископаемого, которое накануне обнаружили на территории Мавритании, достигают 9 500 метров. Животное с такими параметрами могло весить 31 000 футов. На сегодняшний день эксперты спорят о том, могли ли легенды посвящённые драконам, которые населяли когда-то Землю, быть на самом деле реальностью.



Согласно предположениям, данная находка может в итоге стать подтверждением существования драконов. В настоящее время образование очень слабо изучили учёные деятели, чтобы делать конкретные заключения по данному вопросу.


 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:12

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