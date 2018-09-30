В Санкт-Петербурге в одном из домов нашли голую и избитую до полусмерти женщину

В сообщении сказано, что в субботу, 29 сентября, примерно в 17:30 в полицию поступил сигнал о том, что человек выпал из окна, однако информация оказалась неверной, предполагаемая версия - избиение. На данный момент сотрудники полиции выясняют, кто мог избить женщину.Со слов очевидцев, совершенно голая женщина была найдена на четвертом этаже жилого дома на общем балконе.