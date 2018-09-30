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В Санкт-Петербурге в одном из домов нашли голую и избитую до полусмерти женщину

На балконе одного из жилых домов Санкт-Петербурга нашли голую и избитую до полусмерти женщину. Сообщение об этом появилось в СМИ с ссылкой на местное управление МВД.

В Санкт-Петербурге в одном из домов нашли голую и избитую до полусмерти женщину


В сообщении сказано, что в субботу, 29 сентября, примерно в 17:30 в полицию поступил сигнал о том, что человек выпал из окна, однако информация оказалась неверной, предполагаемая версия - избиение. На данный момент сотрудники полиции выясняют, кто мог избить женщину.

Со слов очевидцев, совершенно голая женщина была найдена на четвертом этаже жилого дома на общем балконе.


 
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Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 09:49

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