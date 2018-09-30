Смартфон Xiaomi Redmi 5 рухнул в цене в России до 8400 рублей

Компания Xiaomi регулярно выпускает новые модели смартфонов, популярные, в том числе, на территории РФ. Некоторые модели пользуются особым спросом, в связи с чем, цены на них могут снижаться со временем. Одним из наиболее популярных смартфонов в бюджетном ценовом сегменте является Redmi 5. За примерно полгода на рынке его стоимость снизилась на 35-40%, текущая цена составляет 8 400 рублей. Экран размером 5,7 дюймов имеет разрешение 1440/720 пикселей, при качестве изображения HD+. Процессор snapdragon 450 от Qualcomm, работающий на базе 8-ми ядер, располагается под защитой ударостойкого стекла gorilla glass. Устройство также имеет функцию быстрой зарядки, камеры в 5 и 12 мегапикселей и слот для microSD.Прошивка смартфона при покупке будет MIUI 9, при этом ожидается обновление до 10-й версии в скором времени. По словам экспертов, стоимость смартфона объективно отражает его качество.