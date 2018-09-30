В Иркутской области избили мужчину и бросили под колеса автомобиля
В городе Черемхово Иркутской области был избит мужчина и сброшен на проезжую часть дороги прямо под колеса автомобилей. Подозреваемые задержаны.
Полиция задержала троих человек, которые подозреваются в избиении мужчины. Как стало известно, избитого переехал автомобиль и тот скончался на месте, а водитель исчез с места происшествия. Лишь спустя несколько часов сотрудникам полиции удалось найти его.
Уголовное производство будет заведено по результатам проверки всех деталей происшествия.
Полиция задержала троих человек, которые подозреваются в избиении мужчины. Как стало известно, избитого переехал автомобиль и тот скончался на месте, а водитель исчез с места происшествия. Лишь спустя несколько часов сотрудникам полиции удалось найти его.
Уголовное производство будет заведено по результатам проверки всех деталей происшествия.
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 09:26