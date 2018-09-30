Chevrolet показал модификации новых вариантов Silverado

Для версии Silverado High Country, получившую бронзовые оттенки, производитель предусмотрел 22-дюймовые диски и модифицированную двухконтурную выпускную систему. Установлены 22-дюймовые диски и на Silverado LTZ, здесь также присутствуют всесезонные коврики в салоне и множество хромированных деталей. Помимо прочего, авто оснащено мотором повышенной мощности на 5,3 литра.Целый набор внедорожных аксессуаров установлен на две версии автомобилей, индексы которых - RST Street и RST Off Road. Данные новые версии выходят на рынок по цене от 29795 долларов.