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Chevrolet показал модификации новых вариантов Silverado

Новые модифицированные модели Chevrolet Silverado представлены в ходе проведения промышленной ярмарки в Техасе. Производитель показал на мероприятии четыре новые версии пикапа, оборудованные специальными опциями, среди которых освещаемые эмблемы, багажные ящики, а так же новые тормозные системы и многое другое.

Chevrolet показал модификации новых вариантов Silverado


Для версии Silverado High Country, получившую бронзовые оттенки, производитель предусмотрел 22-дюймовые диски и модифицированную двухконтурную выпускную систему. Установлены 22-дюймовые диски и на Silverado LTZ, здесь также присутствуют всесезонные коврики в салоне и множество хромированных деталей. Помимо прочего, авто оснащено мотором повышенной мощности на 5,3 литра.

Целый набор внедорожных аксессуаров установлен на две версии автомобилей, индексы которых - RST Street и RST Off Road. Данные новые версии выходят на рынок по цене от 29795 долларов.


 
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 09:56

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