Эксперт: Уязвимость iOS 12 позволяет хакерам просматривать информацию на заблокированном iPhone
Эксперт рассказал об уязвимости iOS 12, связанной с экраном блокировки. В неактивном режиме злоумышленники могут легко добраться до личных данных и просматривать фотографии и записи в смартфоне.
Для получения сведений о пароле смартфона хакерам достаточно воспользоваться приложением VoiceOver, которое читает в слух все, что происходит на мониторе. После изменения исходного кода утилиты она начинает передавать информацию на удаленный сервер, ввиду чего злоумышленники в любой момент могут с ней ознакомиться.
Этот обход пароля может быть выполнен на любом iPhone под управлением iOS 12. Специалисты отмечают, что для предотвращения опасности необходимо постоянно пользоваться лицензированным программным обеспечением.
Для получения сведений о пароле смартфона хакерам достаточно воспользоваться приложением VoiceOver, которое читает в слух все, что происходит на мониторе. После изменения исходного кода утилиты она начинает передавать информацию на удаленный сервер, ввиду чего злоумышленники в любой момент могут с ней ознакомиться.
Этот обход пароля может быть выполнен на любом iPhone под управлением iOS 12. Специалисты отмечают, что для предотвращения опасности необходимо постоянно пользоваться лицензированным программным обеспечением.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:08