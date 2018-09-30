Эксперт: Уязвимость iOS 12 позволяет хакерам просматривать информацию на заблокированном iPhone

Для получения сведений о пароле смартфона хакерам достаточно воспользоваться приложением VoiceOver, которое читает в слух все, что происходит на мониторе. После изменения исходного кода утилиты она начинает передавать информацию на удаленный сервер, ввиду чего злоумышленники в любой момент могут с ней ознакомиться.Этот обход пароля может быть выполнен на любом iPhone под управлением iOS 12. Специалисты отмечают, что для предотвращения опасности необходимо постоянно пользоваться лицензированным программным обеспечением.