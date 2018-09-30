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Владельцы новых iPhone массово жалуются на проблемы с зарядкой

Пользователи смартфонов корпорации Apple столкнулись с очередной проблемой в работе зарядного устройства. В этот раз эксперты выявили массовую недоработку важного механизма в работе «яблочных» смартфонов.

Владельцы новых iPhone массово жалуются на проблемы с зарядкой


В Сети появляется масса жалоб, что у версии iPhone XS или XS Max с выключенными экранами в ходе подключения зарядного устройства не проводится процесс зарядки. Чтобы устройство начало заряжаться его следует «разбудить». В отдельных случаях следует к гаджету повторно подключить кабель. Некоторые пользователи сообщают, что устройства при подключении зарядки просто зависают. Блогером канала Unbox Therapy в Сети было опубликовано новое видео, в котором показана проверка уровня распространенности данной проблемы. Исследователь использовал восемь новых моделей. Он подтвердил наличие у смартфонов соответствующей недоработки. Данную проблему начали называть ChargeGate. Стоит отметить, что беспроводные современные док-станции не сталкиваются с такими сложностями.



Представителей Apple пока официально не отреагировали на данную проблему. Вследствие этого сложно сказать что-либо определённое. По мнению экспертов, проблема в данном случае носит программный характер. После обновления операционной системы она должна исчезнуть.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:32

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