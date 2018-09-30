Ученые: Каждый пятый ребенок использует соцсети втайне от родителей
Эксперты Digital Awareness UK, совместно с директорами школ, определили, что в тайне от родителей соцсети посещает каждый пятый ребенок, возраст которого не достиг 11 лет. Такой вывод сделан в результате опроса, в котором приняли участие примерно 20 тыс. школьников.
Подведенные итоги опроса показали, большая часть респондентов используют для обмена фотографиями сексуального характера вымышленные аккаунты Instagram. При этом 20% из них, завели два специальных профиля, при этом один нужен для отчета перед взрослыми, а второй для управления личным контентом.
В ходе проведения исследований, у своей дочери обнаружила секретный сайт мать 13-летней девочки. Как оказалось, дочь сделала предложение подросткам изнасиловать свою мать. Подобным поведением школьников обеспокоены эксперты, так как свои скрытые желания они пытаются реализовать в условиях виртуального мира, где учителя и родители им не могут помешать.
Подведенные итоги опроса показали, большая часть респондентов используют для обмена фотографиями сексуального характера вымышленные аккаунты Instagram. При этом 20% из них, завели два специальных профиля, при этом один нужен для отчета перед взрослыми, а второй для управления личным контентом.
В ходе проведения исследований, у своей дочери обнаружила секретный сайт мать 13-летней девочки. Как оказалось, дочь сделала предложение подросткам изнасиловать свою мать. Подобным поведением школьников обеспокоены эксперты, так как свои скрытые желания они пытаются реализовать в условиях виртуального мира, где учителя и родители им не могут помешать.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 12:20