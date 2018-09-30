АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рай или болезнь: Эксперты рассказали к чему приведет увлечение виртуальной реальностью
EUR 76.23 USD 65.59
Курс валют на 29.09.2018

Ученые: Каждый пятый ребенок использует соцсети втайне от родителей

Эксперты Digital Awareness UK, совместно с директорами школ, определили, что в тайне от родителей соцсети посещает каждый пятый ребенок, возраст которого не достиг 11 лет. Такой вывод сделан в результате опроса, в котором приняли участие примерно 20 тыс. школьников.

Ученые: Каждый пятый ребенок использует соцсети втайне от родителей


Подведенные итоги опроса показали, большая часть респондентов используют для обмена фотографиями сексуального характера вымышленные аккаунты Instagram. При этом 20% из них, завели два специальных профиля, при этом один нужен для отчета перед взрослыми, а второй для управления личным контентом.

В ходе проведения исследований, у своей дочери обнаружила секретный сайт мать 13-летней девочки. Как оказалось, дочь сделала предложение подросткам изнасиловать свою мать. Подобным поведением школьников обеспокоены эксперты, так как свои скрытые желания они пытаются реализовать в условиях виртуального мира, где учителя и родители им не могут помешать.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 12:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Екатерина Колисниченко кардинально сменила свой
Зрители «Дома-2» считают, Ольга Орлова специально
Иван Барзиков сравнил Дмитрия Дмитренко с Ольгой
Валерия Фрост познакомилась с влиятельными
Рай или болезнь: Эксперты рассказали к чему
LG готовит к выпуску "умные" часы LG Watch W7 на
В Нью-Йорке на неделе моды представили прототип
Астрофизики предложили новую модель поиска
В Екатеринбурге «ВАЗ» сбил насмерть пьяную девушку
Разозленный слухами о молодой любовнице Евгений
Степан Меньщиков вернется на телепроект «Дом-2»
Смартфон Xiaomi Redmi 5 рухнул в цене в России до
Порошенко рассказал о нежелании России начать
Ученые: Каждый пятый ребенок использует соцсети
Эксперты назвали ТОП-6 самых необходимых
Лера Кудрявцева рассказала о некоторых
«Свадьбе быть!»: Иосиф Оганесян познакомился с
Владельцы новых iPhone массово жалуются на
Медики: Злоупотребление алкоголем может вызвать
Ателье Lebanon Ford Performance увеличило
Эксперты: Из-за увеличения НДС первыми подорожают
Голая Анастасия Волочкова залезла в купели и
В Сети появились новые снимки смартфона Xiaomi Mi
Эксперты: Диета 5:2 поможет в борьбе с раком,
В пустыне Мавритании обнаружено наскальное
Chevrolet показал модификации новых вариантов
Флагман Huawei Mate 20 Pro получит функцию
В Санкт-Петербурге в одном из домов нашли голую и
Сергей Жуков трогательно поздравил сына с днем
Ведущую «Замуж за Бузову» Кравец высмеяли из-за
Просмотреть все новости