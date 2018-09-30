В Сети появились новые снимки смартфона Xiaomi Mi Mix 3
Китайская социальная сеть Weibo пополнилась снимками, а также короткой анимацией, демонстрирующей ожидаемый очень многими смартфон Xiaomi Mi Mix 3.
На снимках можно увидеть, что кромка гаджета заретуширована, вероятно, чтобы скрыть боковые кнопки. Кроме регулировки громкости и кнопок включения у гаджета имеется специальная кнопка активации голосового помощника Xiao AI.
GIF-анимация показывает устройство слайдера, которое открывает доступ к фронтальным камерам. Сдвиг осуществляется при помощи простого движения большого пальца.
Xiaomi Mi Mix 3 обладает тонкими рамками по всему параметру дисплея. Динамик, селфи-камера и другие датчики можно открыть, просто сдвинув экран вниз.
Согласно имеющимся данным, смартфон оснащен однокристальной системой Snapdragon 845, сдвоенной тыльной камерой с главным датчиком, имеющим разрешение 20 Мп, 6 или 8 ГБ ОЗУ, а также оптической системой стабилизации изображения. Xiaomi Mi Mix 3 будет поддерживать беспроводную зарядку. Стоимость устройства будет составлять $552.
На снимках можно увидеть, что кромка гаджета заретуширована, вероятно, чтобы скрыть боковые кнопки. Кроме регулировки громкости и кнопок включения у гаджета имеется специальная кнопка активации голосового помощника Xiao AI.
GIF-анимация показывает устройство слайдера, которое открывает доступ к фронтальным камерам. Сдвиг осуществляется при помощи простого движения большого пальца.
Xiaomi Mi Mix 3 обладает тонкими рамками по всему параметру дисплея. Динамик, селфи-камера и другие датчики можно открыть, просто сдвинув экран вниз.
Согласно имеющимся данным, смартфон оснащен однокристальной системой Snapdragon 845, сдвоенной тыльной камерой с главным датчиком, имеющим разрешение 20 Мп, 6 или 8 ГБ ОЗУ, а также оптической системой стабилизации изображения. Xiaomi Mi Mix 3 будет поддерживать беспроводную зарядку. Стоимость устройства будет составлять $552.
Технологии
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 10:28