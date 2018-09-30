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Эксперты назвали ТОП-5 быстро ломающихся автомобилей

Эксперты назвали ТОП-5 автомобилей, которым свойственно ломаться при достаточно небольшом пробеге. В список вошли машины, поломки у которых возникают, в среднем, в течение первых 5-ти лет эксплуатации.

Эксперты назвали ТОП-5 быстро ломающихся автомобилей


На первом месте располагается Lifan X50, часть владельцев которого недовольны некоторыми элементами в салоне, в частности механикой открывания дверей. Электроника автомобиля также подвержена частым поломкам. На втором месте Chevrolet Niva. По некоторым сведениям, проблемы в салоне автомобиля нередко возникают уже в первый год езды. Спустя 5 лет эксплуатации значительная доля комфорта теряется. Третье место занимает Renault Duster. Не смотря на то, что, по мнению владельцев, автомобиль неприхотлив, приобрести б/у версию Duster чрезвычайно сложно. Некоторые эксперты полагают, что это связано с тем, что первичные владельцы экономят на обслуживании.

На четвертом месте располагается Chevrolet Cruze, многие владельцы которого недовольны качеством автоматической коробки передач. Также замечания касаются трубки охлаждения и в целом некоторые пользователи называют автомобиль ненадежным. На пятом месте Citroen C4 II. В связи со сложностью конструкции машины, а также мелкими поломками в электронике и подвеске, владельцы, хоть и довольны авто, редко станут рекомендовать его к приобретению.


 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:36

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