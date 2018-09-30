Эксперты назвали ТОП-5 быстро ломающихся автомобилей

На первом месте располагается Lifan X50, часть владельцев которого недовольны некоторыми элементами в салоне, в частности механикой открывания дверей. Электроника автомобиля также подвержена частым поломкам. На втором месте Chevrolet Niva. По некоторым сведениям, проблемы в салоне автомобиля нередко возникают уже в первый год езды. Спустя 5 лет эксплуатации значительная доля комфорта теряется. Третье место занимает Renault Duster. Не смотря на то, что, по мнению владельцев, автомобиль неприхотлив, приобрести б/у версию Duster чрезвычайно сложно. Некоторые эксперты полагают, что это связано с тем, что первичные владельцы экономят на обслуживании.На четвертом месте располагается Chevrolet Cruze, многие владельцы которого недовольны качеством автоматической коробки передач. Также замечания касаются трубки охлаждения и в целом некоторые пользователи называют автомобиль ненадежным. На пятом месте Citroen C4 II. В связи со сложностью конструкции машины, а также мелкими поломками в электронике и подвеске, владельцы, хоть и довольны авто, редко станут рекомендовать его к приобретению.