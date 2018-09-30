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Новый Opel/Vauxhall Astra выйдет в 2021 году с платформой от PSA с гибридом

Компании Vauxhall и Opel уже вошли в состав французского концерна PSA, при этом бренды будут работать над выпуском одинаковых моделей, но ориентированных на разные рынки. В 2021 году состоится выпуск первых моделей от PSA с гибридом.

Новый Opel/Vauxhall Astra выйдет в 2021 году с платформой от PSA с гибридом


Развитие французского концерна PSA успешно проходит на американском и европейском рынках, при этом он без опасений покупает новые бренды, вкладывая в них достаточно приличные суммы. Две компании Vauxhall и Opel уже вошли в состав концерна и перевели все модели под общий знаменатель, продолжая использовать собственные технологии. Новая версия Opel/Vauxhall Astra появится в 2021 году.

Согласно имеющимся данным, новую версию разработают на базе современной платформы ЕМР2, являющейся основой для большинства моделей PSA.

Известно, что новинка получит спортивные черты. Ее длина будет составлять 4 метра 35 сантиметров. Мощность гибридной установки достигнет 200 лошадиных сил. Что касается других параметров, то о них информации пока нет.


 
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Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 07:31

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